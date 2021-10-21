Суд вынес приговор по делу интим-салона в сауне «Царь Баня»: 6 тысяч в час

В Петербурге за первую половину 2021 года рассмотрели 288 дел по статье «Занятие проституцией». Из всех рассмотренных дел обжаловано было только одно.

Об этом в четверг, 21 октября. Согласно одному из дел, 30 сентября около 5 часов была пресечена деятельность Никиты Сергеева. Мужчина наносил на асфальт рекламную информацию с указанием телефонных номеров интим-организаций, за что получал 2 тыс. руб. в день, чем попал под статью «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина явился в суд и признал свою вину в совершении административного правонарушения. Горожанин получил наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Гражданин Гончаров, через сайт «Авито» нашел работу в сауне «Царь Баня». Он привозил и увозил девушек, сопровождая их в сауну, получая 1,5 тыс. рублей с девушки за выезд. В данной сауне оказывали интимные услуги сексуального характера Мария и Камилла. Женщины рассказали, что получают по 6 тыс. рублей в час. Мария оказывает интимные услуги с мая 2021, в среднем около пяти раз в день. Мировой судья оштрафовал всю компанию на 6 тыс. рублей.

В сауне также был нанят охранник. Мухамедов встречал клиентов, открывал дверь, следил за порядком, оценивал внешний вид, а также курировал вопросы безопасности девушек, получая 1,5 тыс. за 12 часов работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что распространитель рекламы услуг интимного характера выстрелил в мужчину. Ему не понравилось замечание прохожего.