Samsung отреагировал на запрет 61 модели своих смартфонов в России

Технологическая компания Samsung поделилась реакцией на решение о запрете ввоза в Россию, 61 модели смартфонов. Его принял Арбитражный суд столицы. Организация пока не намерена менять что-то в операционной деятельности.

В компании отметили, что сейчас решение суда еще не вступило в силу, однако находится на обжаловании. Об этом сообщает «Лента.ру».

Десятки смартфонов попали под запрет из-за патентного сбора. Швейцарская компания Sqwin SA в два года назад зарегистрировала свое право на изобретение «Система электронных платежей».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за первую половину 2021 года рассмотрели 288 дел по статье «Занятие проституцией». Из всех рассмотренных дел обжаловано было только одно. Согласно одному из дел, 30 сентября около 5 часов была пресечена деятельность Никиты Сергеева.