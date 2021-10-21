Пассажирка пробила головой стекло в ДТП на проспекте Ленина

Сегодня, в четверг, 21 октября на проспекте Ленина в Красном Селе произошло два ДТП. На месте погиб один человек, пострадали еще двое.

Первая авария произошла у дома 12. «Шевроле», за рулем которой был 29-летний молодой человек, сбила 45-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте. Потом в этот же автомобиль врезался другой. Водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Очевидец рассказал в соцсети, что во втором ДТП пассажир пробил головой лобовое стекло.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серьезная авария участием большегрузов произошла днем 21 октября на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти. Дорожный инцидент случился в четверг, 21 октября, на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия».