Два человека пострадали в лобовом ДТП с фурами на «Скандинавии»

ДТП на "Скандинавии". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП на "Скандинавии". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Серьезная авария участием большегрузов произошла днем 21 октября на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти.

Дорожный инцидент случился в четверг, 21 октября, на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия». Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение DAF и Mercedes. Вторая фура везла щебень. В результате аварии большегруз улетел одна фура опрокинулась, перегородив полностью проезд по полосе, рассыпав груз по асфальту. Вторая машина вылетел на обочину.

Как сообщил 47news, водителе й госпитализировали. Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

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