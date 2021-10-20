Скорая увезла пострадавших в ДТП у «Кировского завода»

У станции метро «Кировский завод» произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.
Дорожный инцидент случился в среду, 20 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«На остановке стоит разбитый автомобиль, только что скорая помощь увезла кого-то», — написал автор записи.
На кадрах видно, что передняя часть легкового авто полностью раскурочена. Рядом разбросаны осколки и детали транспортного средства.
Причины случившегося и информация о состоянии пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пешеход скончался в больнице после ДТП на трассе «Новгород-Луга».