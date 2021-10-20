Пешеход скончался в больнице после ДТП на трассе «Новгород-Луга»

Пешеход скончался в больнице после ДТП на трассе &#171;Новгород-Луга&#187;
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В результате ДТП, произошедшего в Ленобласти, скончался пешеход. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Трагическая авария случилась во вторник, 19 октября, на 77 километре автодороги «Новгород-Луга». Около трех часов ночи 50-летний водитель «Исузу» сбил переходящего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 42-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, в результате столкновения пешехода госпитализировали. В больнице он скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи сбила подростка, выбежавшего на дорогу на Дальневосточном проспекте. Мальчику потребовалась помощь медиков.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти ленобласть смертельная авария


 

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