Автоледи сбила подростка, выбежавшего на дорогу на Дальневосточном

Автоледи сбила перебегавшего дорогу подростка на Дальневосточном проспекте. По факту данного ДТП проводится проверка.

Дорожный инцидент случился во вторник, 19 октября, у одного из домов. Около 15 часов 37-летняя женщина, управляя BMW, сбила на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, 11-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в результате столкновения мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звенигородской каршеринг сбил на переходе 16-летнюю девочку и уехал.