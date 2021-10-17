На Звенигородской каршеринг сбил на переходе 16-летнюю девочку и уехал

На Звенигородской улице в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Дорожный инцидент произошел 16 октября около 14:30. У одного из домов на Звенигородскй улице водитель каршерингового авто марки Volkswagen Polo сбил 16-летнюю горожанку, пересекавшую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, что после ДТП водитель остановился, ребенок поднялся. После общения около 10 минут автомобилист уехал, а девочка самостоятельно ушла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ребенок пострадал в жестком ДТП с самосвалами и «Патриотом» на КАД.