Иммунолог Крючков оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2

Иммунолог Крючков оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2
Специалист уверен, что ковиду приходится «лавировать», чтобы сохранять главные параметры, но это «очень тяжело». Фото: pixabay.com

Когда ковид адаптируется к вакцинам, он может менять и другие свои свойства и стать менее заразным. При этом полностью уничтожить эффективность вакцин новые штаммы не могут. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Врач отметил, что случилось снижение эффективности вакцин на 10%. Это будет продолжаться дальше. Дело в том, что когда вирус адаптируется к лекарству, то он изменяет и другие свои свойства, в целом может быть и снижение заразности, обратил внимание врач. Об этом сообщают «Известия».

Специалист уверен, что ковиду приходится «лавировать», чтобы сохранять главные параметры, но это «очень тяжело», поэтому у него есть собственные границы возможностей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство жителей России поддержали обязательную прививку от ковида некоторых групп граждан.

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