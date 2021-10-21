Иммунолог Крючков оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2

Когда ковид адаптируется к вакцинам, он может менять и другие свои свойства и стать менее заразным. При этом полностью уничтожить эффективность вакцин новые штаммы не могут. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.

Врач отметил, что случилось снижение эффективности вакцин на 10%. Это будет продолжаться дальше. Дело в том, что когда вирус адаптируется к лекарству, то он изменяет и другие свои свойства, в целом может быть и снижение заразности, обратил внимание врач. Об этом сообщают «Известия».

Специалист уверен, что ковиду приходится «лавировать», чтобы сохранять главные параметры, но это «очень тяжело», поэтому у него есть собственные границы возможностей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство жителей России поддержали обязательную прививку от ковида некоторых групп граждан.