Большинство россиян поддержали обязательную вакцинацию медиков от COVID-19

55% респондентов поддерживают требования по прививки для 80 процентов организаций. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

55% респондентов поддерживают требования по прививки для 80 процентов организаций. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Большинство жителей России поддержали обязательную прививку от ковида некоторых групп граждан. Об этом говорят данные исследования ВЦИОМ. Результаты опубликованы на сайте центра.

Так, 64% опрошенных высказались за обязательную вакцинацию от всех всех медиков, а 68% положительно отнеслись к обязательной прививки сотрудников органов исполнительной власти, компаний, полиции и так далее. Об этом сообщает на сайте ВЦИОМ.

Несмотря на это не поддержали обязательную вакцинацию медработников 31% опрошенных, а вакцинацию силовиков и чиновников и — 26%. 55% респондентов поддерживают требования по прививки для 80 процентов организаций, а 40% — против.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерабочие дни в Челябинской области введут с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер