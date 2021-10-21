В Челябинской области введут выходные дни с 30 октября по 7 ноября

В Челябинской области введут выходные дни с 30 октября по 7 ноября
В Челябинской области занято более 95% коечного фонда. Фото: pixabay

Нерабочие дни в Челябинской области введут с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер.

Он также отметил, что дополнительных выходных не будет, с 30 октября в регионе вход в торгово-развлекательные комплексы будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что непростая ситуация с койками для ковид-больных наблюдается в семи регионах России. Среди них и Челябинская область. В регионе занято более 95% коечного фонда. Также вице-премьер назвала эту область в числе худших по достижению показателей коллективного иммунитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице 55% компаний будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в исследовании «HeadHunter Северо-Запад».

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