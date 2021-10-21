Более половины петербургских компаний продолжат работать в нерабочие дни

Не будут работать в нерабочие дни лишь девять процентов компаний. Фото: Pixabay

Не будут работать в нерабочие дни лишь девять процентов компаний. Фото: Pixabay

В Северной столице 55% компаний будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в исследовании «HeadHunter Северо-Запад».

Каждая третья петербургская организация (36%) и так работает все дни, включая государственные праздники. Не будут работать в нерабочие дни лишь девять процентов компаний, еще один процент не определился. Об этом сообщает 78.ru.

Похожие цифры зафиксировали в Северной столице и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле—мае 2020 и 2021 годов, когда не работала лишь каждая десятая компания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения поручило детсадам перейти на дежурный режим во время нерабочих дней в России с с 30 октября по 7 ноября. Этот формат применялся и раньше, когда уже было ужесточение противоковидных мер из-за ухудшения эпидемобстановки.