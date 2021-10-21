В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни

В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни
Этот формат применялся и раньше. Фото: pixabay
Минпросвещения поручило детсадам перейти на дежурный режим во время нерабочих дней в России с с 30 октября по 7 ноября.
Этот формат применялся и раньше, когда уже было ужесточение противоковидных мер из-за ухудшения эпидобстановки. Это делают с учетом снизить нагрузку на детсады. Об этом министерство сообщает в своем Telegram-канале.
Детям, которые ходят в дежурные группы, ежедневно измеряют температуру, воспитатели все время наблюдают за их самочувствием. Помещения регулярно проветривают и убирают.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин во время предстоящих нерабочих дней продолжит работать. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, очных совещаний и собраний у Путина на данный период не запланировано.
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