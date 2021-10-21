В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни

Этот формат применялся и раньше. Фото: pixabay

Этот формат применялся и раньше. Фото: pixabay

Минпросвещения поручило детсадам перейти на дежурный режим во время нерабочих дней в России с с 30 октября по 7 ноября.

Этот формат применялся и раньше, когда уже было ужесточение противоковидных мер из-за ухудшения эпидобстановки. Это делают с учетом снизить нагрузку на детсады. Об этом министерство сообщает в своем Telegram-канале.