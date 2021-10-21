Песков раскрыл график Путина в нерабочие дни

Песков раскрыл график Путина в нерабочие дни
Путин продолжит работу по видеосвязи. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время предстоящих нерабочих дней продолжит работать. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В России вводятся нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. По словам представителя Кремля, очных совещаний у Путина на данный период не запланировано. Все рабочие совещания и собрания с участием президента пройдут в формате видеосвязи.

Как сообщили «РИА Новости», Песков отметил, что в том числе не будет торжественного приема или церемонии вручения наград в День народного единства.

Напомним, 20 октября президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заработала горячая линия по вопросам тестирования на COVID.

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