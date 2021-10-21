В России заработала горячая линия по вопросам тестирования на COVID

В России заработала горячая линия по вопросам тестирования на COVID. Фото: unsplash

В России заработала горячая линия по вопросам тестирования на COVID. Фото: unsplash

Роспотребнадзор запустил в России горячую линию, которая поможет гражданам получить консультацию по тестированию на коронавирусную инфекцию. Об это сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать россиян по вопросам тестирования на коронавирус. По звонку на горячую линию можно задавать вопросы по срокам исполнения тестов и выдаче результатов.

Задать интересующие вопросы и получить консультацию можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роспотребнадзор за курение в помещениях и отсутствие маркировки на табачной продукции выписал штрафов более чем 2,5 млн. рублей. За 9 месяцев проверки специалисты обошли около 273 предприятий. Было вынесено 96 постановлений по делам об административных правонарушениях.