Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,5 млн за нарушение антитабачного законодательства

Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,5 млн за нарушение антитабачного законодательства
Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,5 млн за нарушение антитабачного законодательства. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В течение 9 месяцев 2021 года Роспотребнадзором в Петербурге велась проверка предприятий на наличие нарушений антитабачного законодательства. За это время было проверено 273 предприятия торговли и общественного питания, а также вынесено 96 постановлений по делам об административных правонарушениях с назначением штрафов в сумме более чем 2,5 млн. рублей.

Роспотребнадзор за установленный срок успел проинспектировать более 1 млн упаковок табачной продукции. В 79 объетах были выявлены нарушения обязательных требований в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Из оборота изъяли около 450 пачек упаковок табака, которая не соответствует обязательным требованиям законодательства.

За административные правонарушения, связанные с оборотом табачной продукции без обязательной маркировки, были привлечены к административной ответственности 16 хозяйствующих субъектов. У них было изъято более 6,5 тысяч пачек табачной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая запретили после того, как там обнаружили запрещенные вещества, например, в лапше быстрого приготовления, кукурузных чипсах и шоколадных яйцах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.

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