Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,5 млн за нарушение антитабачного законодательства

В течение 9 месяцев 2021 года Роспотребнадзором в Петербурге велась проверка предприятий на наличие нарушений антитабачного законодательства. За это время было проверено 273 предприятия торговли и общественного питания, а также вынесено 96 постановлений по делам об административных правонарушениях с назначением штрафов в сумме более чем 2,5 млн. рублей.

Роспотребнадзор за установленный срок успел проинспектировать более 1 млн упаковок табачной продукции. В 79 объетах были выявлены нарушения обязательных требований в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Из оборота изъяли около 450 пачек упаковок табака, которая не соответствует обязательным требованиям законодательства.

За административные правонарушения, связанные с оборотом табачной продукции без обязательной маркировки, были привлечены к административной ответственности 16 хозяйствующих субъектов. У них было изъято более 6,5 тысяч пачек табачной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая запретили после того, как там обнаружили запрещенные вещества, например, в лапше быстрого приготовления, кукурузных чипсах и шоколадных яйцах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои.