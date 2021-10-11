Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая из-за выявленных нарушений

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая из-за выявленных нарушений
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора. Фото: pixabay.com
Ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая запретили после того, как там обнаружили запрещенные вещества.
Так, в лапше быстрого приготовления, кукурузных чипсах и шоколадных яйцах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Содержание запрещенных веществ в некоторых продуктах превышено в пять раз. Также, на маркировке продуктов нет информация о содержании ГМО.
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссворды, витамины, стихи и решение математических задач могут ускорить восстановление памяти и умственных функций после ковида. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. Так, терапевт Дарья Хавкина уверена, что полное восстановление памяти возможно, но сроки зависят от степени нарушений и терапии.
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