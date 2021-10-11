Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая из-за выявленных нарушений

Ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая запретили после того, как там обнаружили запрещенные вещества.

Так, в лапше быстрого приготовления, кукурузных чипсах и шоколадных яйцах нашли ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Содержание запрещенных веществ в некоторых продуктах превышено в пять раз. Также, на маркировке продуктов нет информация о содержании ГМО.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.