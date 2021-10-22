В Петербурге скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 67 пациентов с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие в Северной столице составило 67, с начала пандемии — 23 229. Побороть болезнь смогли 3 123 петербуржца.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 233 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в более 100 тысяч медиков погибли от ковида с января 2020 по май этого года. ВОЗ призывается усилить защиту врачей от вируса. Именно поэтому важно, чтобы медработники были привиты в приоритетном порядке.

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