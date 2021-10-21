От коронавируса с начала пандемии умерли более 100 тысяч медиков

Более 100 тысяч медиков погибли от ковида с января 2020 по май этого года. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что ВОЗ призывается усилить защиту врачей от вируса. Именно поэтому важно, чтобы медработники были привиты в приоритетном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава ВОЗ добавил, что данные из 119 стран говорят о том, что в среднем двое из пяти медработников в мире полностью привиты. Однако за этим средним значением скрываются большие различия между регионами и экономическими группами.
В организации также заявили, что в Африке уровень прививки медработников крайне низок.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что когда ковид адаптируется к вакцинам, он может менять и другие свои свойства и стать менее заразным. При этом полностью уничтожить эффективность вакцин новые штаммы не могут. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков.