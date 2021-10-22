Алек Болдуин в слезах: актер нечаянно застрелил на съемках оператора и тяжело ранил режиссера

В пятницу, 22 октября, на съемочной площадке вестерна «Ржавчина» произошла трагедия: звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер сразу сдался полиции и находится в глубоком шоке.

По предварительной версии правоохранительных органов, произошедшее — абсолютная случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона. Да и реакция актера поражает: звезда голливудских фильмов тяжело переживает случившееся и не скрывает своих слез.

Очередной съемочный день вестерна «Ржавчина», в котором Болдуин отведена главная роль, проходил в штатном порядке. Незадолго до начала съемок он выложил фотографию в образе ковбоя с Дикого Запада. Синопсис гласит, что герой Болдуина — дед двух осиротевших подростков, вместе с которыми он пускается в бега потому что… совершил случайное убийство.

Сегодня во время съемок актер должен был стрелять из ружья, заряженного холостыми патронами, но по факту они неизвестным образом оказались боевыми. В итоге выстрел стал роковым для оператора Галины Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, увы, не выжила. 48-летний режиссер находится в критическом состоянии в больнице Санта-Фе — осколки патрона повредили ключицу Соуса.

Сразу после случившегося съемочную площадку оцепили полицейские, съемки тут же приостановили на неопределённый срок. Возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работают следователи. Против Болдуина пока не выдвигали никаких обвинений, хотя официально утверждается, что смертельный выстрел сделал именно он.

Звезду допросили в качестве свидетеля, он искренне и подробно рассказал правоохранителям подробности происшествия. Сейчас полицейские и эксперты склоняются к тому, что виной трагедии стала неисправность реквизит — вряд ли актер знал, что ружье заряжено настоящими патронами. В этом случае ответственность за смертельный инцидент ложится на плечи первого помощника режиссера и реквизитора, которые должны были проследить за соблюдением правил безопасности.

О погибшей женщине-операторе известно, что она уроженка Украины и журналистка по профессии, закончила университет в Киеве. После этого Галина Хатчинс продолжила учебу в Американском киноинституте, в 2019 году издание American Cinematographer включило её в список восходящих звезд индустрии. Среди проектов, над которыми работала Хатчинс, «Дорогуша» и «Шальная пуля».