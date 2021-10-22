Режиссера, которого ранил актер Алек Болдуин, выписали из больницы

Раненый актером Алеком Болдуином режиссер фильма «Ржавчина» был выписан из больницы. Об этом сообщила актриса Фрэнсис Фишер в своем Twitter.

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэль Соуза, который был ранен в результате инцидента с заряженным пистолетом в руках актера Алека Болдуина в процессе съемок фильма, выписан из больницы.

«Наш режиссер Джоэль Соуза выписан из больницы», — заявила актриса в своем профиле в Twitter.

Инцидент произошел за день до во время съемок фильма «Ржавчина», которые проходили в штате Нью-Мексико. Болдуин совершил выстрел из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми, но, как оказалось, вылетела настоящая пуля. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке, но, к сожалению, ее жизнь спасти не удалось.