Петербург посетили циклоны «Хендрик» и «Игнатц», принесшие с собой сильные порывы ветра

Петербург посетили циклоны "Хендрик" и "Игнатц", принесшие с собой сильные порывы ветра. Фото: Система предупреждения наводнений Комплекса защитных сооружений Петербурга

Петербург посетили циклоны "Хендрик" и "Игнатц", принесшие с собой сильные порывы ветра. Фото: Система предупреждения наводнений Комплекса защитных сооружений Петербурга

В Санкт-Петербурге за последние два дня разбушевалась стихия. Впервые с сентября прошлого года КЗС были вынуждены закрыть дамбу, чтобы предотвратить подъем уровня воды в городе. Как сообщает телеканал Санкт-Петербург виной побега воды из ее берегов стали циклоны «Хендрик» и «Игнатц».

В Северной столицы гуляет штормовой ветер и наблюдается опасность возникновения наводнения. Циклоны «Хендрик» и «Игнатц» принесли с собой порывы ветра достигающие от 25 м/с до 31 м/с. В ночь с 21 на 22 октября около 4 часов были закрыты затворы дамбы. По распоряжению «Большого порта Санкт-Петербург» остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

По словам заместителя генерального директора по эксплуатации КЗС Игоря Полищука, циклон имеет два горба, а в районе 22 часов вода в Финский залив должна отойти обратно.

Сегодня утром, 22 октября, подтопленными оказались парковки в разных районах Северной столицы. К утру подразделения спасателей совершили почти 40 выездов направленных на уборку поваленных деревьев, конструкций, проводов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по последним данным на улицах Петербурга рухнуло 72 дерева, многие повредили машины или перекрыли проезд. В бушующей стихии пострадала петербурженка — 32-летняя женщина на проспекте Стачек получила травмы при падении дорожного знака.