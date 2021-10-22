Последствия урагана «Хендрик» в Петербурге и Ленобласти: рухнуло 72 дерева, ветер 30 м/с, затопило Выборг и Сестрорецк

В Сестрорецке затопило парковку: под водой оказались около 100 машин, сейчас их эвакуируют на глазах шокированных владельцев. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное

В Сестрорецке затопило парковку: под водой оказались около 100 машин, сейчас их эвакуируют на глазах шокированных владельцев. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное

Вчерашним вечером на Петербург и Ленобласть обрушился шторм. Сильнейший ветер и ливни принес ураган «Хендрик». Скорость порывов превышала 30 м/с — из-за этого даже возникли трудности с разводкой мостов. Дамбу закрыли, но по данным гидропостов вода в Неве поднялась на 98 сантиметров, а в Финском заливе — на 185 сантиметров — без защитных сооружений город могло затопить.

По последним данным на улицах Северной столицы рухнуло 72 дерева, многие повредили машины или перекрыли проезд. Ветер обрывает провода и сносит крыши домов — спасатели совершили около 60 выездов для устранения последствий непогоды.

В бушующей стихии даже пострадала петербурженка — 32-летняя женщина на проспекте Стачек получила травмы при падении дорожного знака.

В Ленобласти десятки населенных пунктов оказались обесточены, а подъезд к Выборгу и вовсе закрыт из-за затопленной трассы. На городской набережной вода вышла из берегов, оказался затоплен парк «Монрепо».

Пострадали и петербургские набережные: на Васильевском поднялся уровень воды в Смоленке, разбушевался и канал Грибоедова в Коломне.

Наиболее пострадавшим от урагана оказался Курортный район. Сестрорецк буквально ушел под воду. Во дворе ЖК «Светлый мир» река Сестра, выйдя из берегов, затопила парковку: пострадали около сотни автомобилей. Местные жители возмущаются, что их не предупреждали о таких рисках, а управляющая компания, в свою очередь, заявляет, что оповестила граждан.

На данный момент на улице все еще небезопасно: порывы ветра сохраняются, а вода продолжает прибывать. В Неве у Горного института вода поднялась на 115 см, в Финском заливе — на 161 см.