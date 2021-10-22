В эти выходные мокрый снег покроет улицы Петербурга

После шторма в Северную столицу придут холода. На выходных в некоторых районах города ожидается мокрый снег, однако температура воздуха останется плюсовой.

В ночь с пятницы на субботу порывы ветра утихнут и будут достигать уже только 15 м/с. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передает, что в течение суток ожидается температура от 2 до 7 градусов тепла. Преобладать будет облачная погода с небольшими дождями, местами они могут усилиться до умеренных.

В отдельных районах пройдет мокрый снег. Атмосферное давление в городе будет повышаться.

В ночь на воскресенье температура в городе будет уже около нуля, может понизиться до -3. Дневная температура достигнет максимум 5 градусов тепла. Осадков практически нет.

Однако на следующей неделе потепление обещает вернуться из-за нового циклона. Температура будет достигать +10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 22 октября, в Петербурге гуляет штормовой ветер и наблюдается опасность возникновения наводнения. Циклоны «Хендрик» и «Игнатц» принесли с собой порывы ветра достигающие от 25 м/с до 31 м/с.