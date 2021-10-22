Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатно

Переговоры России и Молдавии по газу прошли безрезультатно
Россия предложила приемлемую рыночную цену с дополнительной 25-процентной скидкой. Фото: pixabay.com

Двухдневные переговоры России и Молдавии по газовому направлению, которые прошли у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, завершились безрезультатно. Молдавия была согласна только на цену газа в двое ниже рыночной.

В переговорах от России участвовали представители «Газпрома» и власти. Россия предложила приемлемую рыночную цену с дополнительной 25-процентной скидкой. Условие этой скидки — возврат в течение трех лет накопившейся за прошлые годы задолженности Молдавии в объеме около 700 млн. долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Молдавия договорились снять ограничения по торговле, заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак. Так, две страны договорились о сотрудничестве в торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров. Речь зашла о поставках Молдавии свежих овощей в Россию.

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