На Среднеохтинском ветром снесло светофор прямо на автомобиль

На Среднеохтинском ветром снесло светофор прямо на автомобиль
Отмечается, что никто не пострадал. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Ветер бушует в Петербурге уже не первый день.

Ночью упали светофор и дерево. Первый случай произошел на Среднеохтинском проспекте перед Красногвардейской площадью. Буря снесла светофор прямо на автомобиль. Отмечается, что никто не пострадал. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Ветер разбушевался не на шутку», — пишут в комментариях.

Дерево упало на 2-ом Муринском проспекте. Городские службы уже прибыли на место, чтобы устранить проблему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дамба Петербурга успешно отразила натиск стихии. В 10 часов вечера дали старт открытию затворов водопропускных, а через восемь минут судопропускных сооружений. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 11 часов вечера. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов в 11 часов вечера.

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