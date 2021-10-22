Дамба Петербурга успешно отразила натиск стихии

Дамба Петербурга успешно отразила натиск стихии

В 10 часов вечера дали старт открытию затворов водопропускных, а через восемь минут судопропускных сооружений. Об этом сообщает Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в Instagram.

Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 11 часов вечера. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов в 11 часов вечера.

Технологическое оборудование работает исправно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая проблема появилась у жителей Сестрорецка. Там на Приморском шоссе перестало работать освещение. Об этом сообщают очевидцы. Вдоль дороги не работают фонари. Автомобилистов спасают фары. Ранее в городе Сестрорецк Курортного района Северной столицы затопило дороги вместе с припарковавшимися на них автомобилями.