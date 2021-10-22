На Приморском шоссе перестало работать освещение

На Приморском шоссе перестало работать освещение
Вдоль дороги не работают фонари. Фото: пресс-служба Администрации СПБ

Новая проблема появилась у жителей Сестрорецка.

Там на Приморском шоссе перестало работать освещение. Об этом сообщают очевидцы.

Вдоль дороги не работают фонари. Автомобилистов спасают фары.

Ранее в городе Сестрорецк Курортного района Северной столицы затопило дороги вместе с припарковавшимися на них автомобилями.

Стихия не на шутку разгулялась и спровоцировала подъем воды в местных водоемах. Жители ЖК «Светлый Мир Внутри» делятся снимками в социальной сети «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 21 на 22 в Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли сильные ливни, усилился ветер до 24 м/с. В результате уровень воды в водоемах поднялся настолько, что образовалось небольшое наводнение в некоторых районах города. Сестрорецк затопило. По мнению администрации, «вода уйдет сама», ничего делать с ней не планируют.

новости СПб освещение происшествие санкт-петербург сестрорецк


 

Новости партнеров
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
Что делать, если к вам подошли полицейские, а у вас нет с собой документов
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Приморском шоссе перестало работать освещение
Кислородную станцию Александровской больницы модернизируют до конца марта ...
Вакцину «Спутник V» можно одновременно применять с вакциной от гриппа
Шторм стал поводом для серферов опробовать волны на Финском заливе
«Алые паруса» вышли в финал международного конкурса в номинации ...
На Ладожском вокзале дезинфицировали почти 20 тысяч метров
В эти выходные мокрый снег покроет улицы Петербурга
Петербург посетили циклоны «Хендрик» и «Игнатц», ...