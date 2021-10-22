Новая проблема появилась у жителей Сестрорецка.
Там на Приморском шоссе перестало работать освещение. Об этом сообщают очевидцы.
Вдоль дороги не работают фонари. Автомобилистов спасают фары.
Ранее в городе Сестрорецк Курортного района Северной столицы затопило дороги вместе с припарковавшимися на них автомобилями.
Стихия не на шутку разгулялась и спровоцировала подъем воды в местных водоемах. Жители ЖК «Светлый Мир Внутри» делятся снимками в социальной сети «ВКонтакте».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 21 на 22 в Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли сильные ливни, усилился ветер до 24 м/с. В результате уровень воды в водоемах поднялся настолько, что образовалось небольшое наводнение в некоторых районах города. Сестрорецк затопило. По мнению администрации, «вода уйдет сама», ничего делать с ней не планируют.