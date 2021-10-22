Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что прививка — оптимальная защита от ковида.  Фото: kremlin.ru

Коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Так, Ситуация ухудшилась в Нижегородской, Астраханской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Свердловской областях, в Пермском, Алтайском и Забайкальском краях и других регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова добавила, что прививка — оптимальная защита от ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России разрешил одновременно ставить прививки от ковида и гриппа. Изменения внесли в инструкцию по медприменению «Спутника V». Его взаимодействие с вакциной от гриппа изучили в доклинических исследованиях. Известно, что при введении вакцин от гриппа и от ковида их иммуногенность не уменьшается. При вакцинации лекарства вводятся в разные части тела.

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