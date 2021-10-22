Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от COVID-19 и гриппа

Известно, что при введении вакцин от гриппа и от ковида их иммуногенность не уменьшается. Фото: Pixabay

Известно, что при введении вакцин от гриппа и от ковида их иммуногенность не уменьшается. Фото: Pixabay

Минздрав России разрешил одновременно ставить прививки от ковида и гриппа.

Изменения внесли в инструкцию по медприменению «Спутника V». Его взаимодействие с вакциной от гриппа изучили в доклинических исследованиях, сообщает Минздрав России.

Известно, что при введении вакцин от гриппа и от ковида их иммуногенность не уменьшается.

При вакцинации лекарства вводятся в разные части тела. Так, прививку от ковида могут поставить в правое плечо, а от гриппа – в левое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпромторг порекомендовали регионам России в нерабочие дни разрешить допуск в непродуктовые магазины и кафе по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос. При этом арендаторы торговых центров смогут продолжить работу, если обеспечат свободный допуск жителям России в продовольственные магазины, в кафе и рестораны по QR-кодам.