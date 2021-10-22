Минпромторг рекомендует допуск в кафе и непродуктовые магазины по QR-кодам в нерабочие дни

Заправки смогут не приостанавливать свою работу, а магазины при них смогут обслуживать покупателей. Фото: pixabay

Заправки смогут не приостанавливать свою работу, а магазины при них смогут обслуживать покупателей. Фото: pixabay

В Минпромторг порекомендовали регионам России в нерабочие дни разрешить допуск в непродуктовые магазины и кафе по QR-кодам, фудкорты могут работать навынос.

При этом арендаторы торговых центров смогут продолжить работу, если обеспечат свободный допуск жителям России в продовольственные магазины, в кафе и рестораны по QR-кодам. Им также нужно организовать проверку кодов. Об этом сообщает ТАСС.

Заправки смогут не приостанавливать свою работу, а магазины при них смогут обслуживать покупателей, если будут соблюдать протвоковидные меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не обязательно идти в МФЦ, чтобы подтвердить учетную запись госуслуг и получить QR-код. Это можно сделать выходя из дома. Так, получить QR-код для посещения общественных мест в Петербурге можно через подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуги».