Петербуржцам объяснили, как получить QR-код c помощью Госуслуг

Петербуржцам объяснили, как получить QR-код c помощью Госуслуг
В приложениях банка есть специальный раздел «Госуслуги», где можно подтвердить личность онлайн без обращения в МФЦ или в отделение банка. Фото: Pixabay

Петербуржцам не обязательно идти в МФЦ, чтобы подтвердить учетную запись госуслуг и получить QR-код. Это можно сделать выходя из дома.

Так, получить QR-код для посещения общественных мест в Петербурге можно через подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуги». Подтвердить ее можно с помощью онлайн-банков Сбербанка, Банка ВТБ, «Тинькофф» Банка, Банка «Авангард» и других.

Как сообщает пресс-служба правительства города, в веб-версиях или приложениях банка есть специальный раздел «Госуслуги», где можно подтвердить личность дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предприниматели Петербурга рассказали о минусах QR-кодов. Власти Петербурга дали им выбрать между введением QR-кодов для клиентов и полным закрытием с 30 октября по 7 ноября.

QR-коды коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
От коронавирусных осложнений скончался 39-летний настоятель Андреевского собора в Волхове
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды у петербуржцев
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам объяснили, как получить QR-код c помощью Госуслуг
Петербургские водители утром стоят в 4-балльных пробках
Начало похолодания: в пятницу в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер
Фильм, во время съемок которого Болдуин застелил оператора, рассказывает о ...
В мире коронавирусом заразились более 242,4 млн человек
Две легковушки устроили ДТП ночью в Приморском районе
Актер Алек Болдуин застрелил оператора во время съемок фильма
Защитную дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения