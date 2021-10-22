Петербуржцам объяснили, как получить QR-код c помощью Госуслуг

В приложениях банка есть специальный раздел «Госуслуги», где можно подтвердить личность онлайн без обращения в МФЦ или в отделение банка. Фото: Pixabay

В приложениях банка есть специальный раздел «Госуслуги», где можно подтвердить личность онлайн без обращения в МФЦ или в отделение банка. Фото: Pixabay

Петербуржцам не обязательно идти в МФЦ, чтобы подтвердить учетную запись госуслуг и получить QR-код. Это можно сделать выходя из дома.

Так, получить QR-код для посещения общественных мест в Петербурге можно через подтвержденную учетную запись на сайте «Госуслуги». Подтвердить ее можно с помощью онлайн-банков Сбербанка, Банка ВТБ, «Тинькофф» Банка, Банка «Авангард» и других.

Как сообщает пресс-служба правительства города, в веб-версиях или приложениях банка есть специальный раздел «Госуслуги», где можно подтвердить личность дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предприниматели Петербурга рассказали о минусах QR-кодов. Власти Петербурга дали им выбрать между введением QR-кодов для клиентов и полным закрытием с 30 октября по 7 ноября.