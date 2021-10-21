Предприниматели Петербурга рассказали о минусах QR-кодов

Власти Петербурга дали предпринимателям города выбрать между введением QR-кодов для клиентов и полным закрытием с 30 октября по 7 ноября.

Ввести тестово работу с QR-кодами на время выходных дней предложила инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. Она считает, что вводить локдаун не надо, нужно рассредоточить петербуржцев. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

При этом рестораторы выступили за официальный локдаун, решив, что QR-коды есть далеко не у всех жителей Северной столицы и при такой работе кафе и рестораны будут работать в убыток. Об этом заявил представитель «Союза улицы Рубинштейна» Максим Жуков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грустной новостью в социальных сетях поделилась светская львица и бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда Шнурова. Она объявила о том, что ее детище — кафе BIO MY BIO в Петербурге закрывается.