В Выборгском районе каршеринг снес столб и сбил человека

Утром каршеринговый автомобиль снес столб и сбил человека. Фото: паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Утром каршеринговый автомобиль снес столб и сбил человека. Фото: паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Вторая авария за ночь с участием каршерингов в Петербурге разгневала подписчиков соцсети. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Сегодня, 23 октября, около 9:00 утра на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова каршеринговый автомобиль снес столб и сбил человека.

Очевидцы сообщили, что точно не известно речь идет об одном пострадавшем или двух. На месте аварии была скорая помощь, на которой были госпитализированы пострадавшие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, в Северной столице на площади Калинина авария с каршерингом могла стать причиной смерти трех человек. Очевидцы писали, что автомобиль перевернулся несколько раз. Людей увезли на скорой, автомобиль рассыпался на много метров от места ДТП.