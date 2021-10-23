На площади Калинина авария каршеринга могла стать причиной смерти трех человек

«Надеюсь, люди действительно живы, но из машины торчали руки и ноги безжизненно», - сообщает свидетельница трагедии. Фото: Скрин группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Надеюсь, люди действительно живы, но из машины торчали руки и ноги безжизненно», - сообщает свидетельница трагедии. Фото: Скрин группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Водитель каршеринга сбежал с места ДТП. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Петербурге на площади Калинина произошло страшное ДТП с участием каршерингового автомобиля Renault Captur. По сообщению очевидца, автомашина несколько раз перевернулась. Водитель скрылся с места аварии.

«Водитель убежал, но потерял портфель, который был передан сотрудникам ДПС (внутри было пиво и пирожки). Остальных вытаскивали», — говорит автор поста.

По ее словам, она видела, как «машина кувыркалась». Водитель через некоторое время вышел из машины, а что с остальными неизвестно. Женщина пишет, что вызвала скорую, дождалась сотрудников Росгвардии, пожарную машину и уехала.

«Надеюсь, люди действительно живы, но из машины торчали руки и ноги безжизненно», — продолжает делиться увиденным свидетельница трагедии.

По предварительной информации в ДТП погибло трое человек.

«Летел на восьмой космической по Кондратьевскому от Блюхера, на площади пошел прямо, на поребрике подпрыгнул и пошел кувыркаться», — сообщает другой очевидец.

Он также рассказал, что тела людей увезли, а автомобиль рассыпался «на сотню метров».

Однако больше всего подписчиков возмущает, не участившиеся несчастные случаи с участием каршеринговых авто, а упоминания автором оригинального поста «пирожков и пива» в портфеле сбежавшего водителя. Большинство пользователей соцсети согласились, что трагедия не место для шуток.

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