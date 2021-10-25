В Калининском районе загорелось административное здание

В Калининском районе загорелось административное здание
В пожаре никто не пострадал. Фото: скрин Google.Maps

Очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы.

Сегодня, в понедельник, 25 октября в половине седьмого поступила информация о пожаре по адресу: Полюстровский проспект, дом 59 корпус 3. Загорелось административное здание. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине восьмого пожар локализовали.

В пожаре никто не пострадал.

Огонь тушили 25 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что происшествие случилось в Красногвардейском районе Северной столицы. Сегодня, в понедельник, 25 октября в семь часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Коммуны, дом 16. Там загорелся автосервис. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. В половине восьмого утра пожару присвоили ранг №2. О пострадавших ничего не известно. Огонь тушат 33 спасателя.

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