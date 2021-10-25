В Красногвардейском районе загорелся автосервис

Происшествие случилось в Красногвардейском районе Северной столицы.

Сегодня, в понедельник, 25 октября в семь часов утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Коммуны, дом 16. Там загорелся автосервис. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине восьмого утра пожару присвоили ранг №2.

О пострадавших ничего не известно.

Огонь тушат 33 спасателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе восьми часов вечера в экстренные службы поступило сообщения о пожаре. Специалисты оперативно выдвинулись на место. Как было выяснено горел дощатый сарай площадью 3х5 метров. В результате инцидента он был разобран. Пожар удалось ликвидировать в 20:45.Чтобы с ним справиться понадобилось около часа времени, 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Пострадавших обнаружено не было.