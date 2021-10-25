Режиссер «Ералаша», подозреваемый в педофилии, хранил детское порно

Мужчина, который снимал веселые скетчи для телевизионного проекта, арестован по подозрению в насильственных действиях в отношении 13-летнего подростка.

Еще недавно многие недоумевали, куда вдруг пропал режиссер Илья Белостоцкий. Уважаемый человек искусства, член Гильдии кинорежиссеров России вдруг перестал выходить на связь не только со своими поклонниками, но и друзьями. Появились слухи, что Белостоцкий заболел и вынужден жить с матерью. В январе 2021 года в социальных сетях распространили информацию о том, что режиссер пришел в себя, но предпочитает не рассказывать о своем диагнозе. Общественность с нетерпением ждала хороших новостей – все надеялись, что известный режиссер, снимавший одно время скетчи для «Ералаша», восстановится и вернется к работе.

Настоящая история исчезновения оказалась не только трагичной, но и скандальной. На днях журналисты выяснили, что Белостоцкий на самом деле не болен, а находится сейчас в СИЗО. Мужчину, который так любил работать с детьми, арестовали из-за подозрений в педофилии.

По предварительным данным, в полицию обратился один из бывших актеров Белостоцкого. Потерпевший рассказал, что ему было 13 лет, когда режиссер якобы совершил над ним насильственные действия. Прочие подробности преступления не разглашаются. Известно лишь, что теперь Белостоцкому грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили улики, которые косвенно подтверждают слова жертвы. В доме режиссера нашли коллекцию детской порнографии – ее он хранил в компьютере. Ожидается, что Белостоцкий предстанет перед судом в ближайшее время.

Напоминаем, что Белостоцкий отучился на режиссерском факультете ВГИК, после чего был приглашен на работу над «Ералашем». Также он успел снять несколько эпизодов сериала «След». В 2018 году режиссер снял фильм «Бегство рогатых викингов» на основе повести детского писателя Владислава Крапивина. Автор произведения сначала согласился быть сценаристом, но потом отказался из-за несогласия с методами работы постановщика с детьми-актерами.

Сам Белостоцкий в своих интервью неоднократно рассказывал, почему он предпочитает работать с юными актерами. Режиссер признавался, что общение с детьми заряжает его бодростью и позитивом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство поддержало проект закона о пожизненном заключении педофилов.