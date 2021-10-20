Правительство поддержало проект закона о пожизненном заключении педофилов

Парламентарии предлагают поднять возраст несовершеннолетнего с 14 до 18 лет. Фото: Pixabay

Парламентарии предлагают поднять возраст несовершеннолетнего с 14 до 18 лет. Фото: Pixabay

Один из инициаторов законопроекта Александр Хинштейн рассчитывает, что документ будет рассмотрен в Госдуме в скором времени. Об этом сообщает «ТАСС».

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о том, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о пожизненном тюремном сроке для ранее судимых педофилов в случаях изнасилования несовершеннолетних и насильственных действий в отношении двух и более несовершеннолетних.

Напомним, депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Павел Крашенинников, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли данный законопроект в Госдуму в сентябре 2021 года.

Авторы считают, что за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет необходимо лишать педофилов свободы пожизненно.

В случае, если Госдума примет закон, то поправки будут внесены в статьи 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ. Согласно действующему законодательству пожизненное заключение грозит преступникам в случае повторного преступления в отношении лица, не достигшего 14 лет. Парламентарии предлагают поднять возраст несовершеннолетнего с 14 до 18 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, полиция поймала безработного педофила из Петербурга, отправлявшего непристойные фото 10-летней девочке. Мужчина также просил ребенка присылать ему фото и видео сексуального содержания.