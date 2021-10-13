Поймали педофила, отправлявшего непристойные фото 10-летней девочке

По информации Gazeta.SPb, 29-летний безработный мужчина вел переписку в соцсети, где растлевал ребенка.

Петербургские полицейские совместно с сотрудниками полиции Омской области задержали неработающего мужчину, совершившего насильственные действия в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста. Эдуард Янгалиев 1992 года рождения, проживающий в Петербурге ранее уже привлекался к уголовной ответственности в июне этого года по той же статье — п. «б» ч. 4 ст. 132 ( Насильственные действия сексуального характера).

Следователи по Выборгскому району города выяснили, в период с 30 января по 28 марта 2021 года Янгалиев вел переписку в соцсети с девочкой 2011 года рождения на «взрослые» темы. Преступник просил оправлять ему фото и видео интимного содержания с участием ребенка. В свою очередь, и сам отправлял ей свои непристойные фото.

Во вторник, 12 октября 2021 года, следственным отделом по Выборгскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Мужчина изобличен в совершенном преступлении, решение оставить Янгалиева под стражей осталось неизменным.

Недавно Gazeta.SPb сообщала, петербуржца, заплатившему лже-киллеру 1,5 млн рублей за убийство жены, заключили под стражу.