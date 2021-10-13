Контролера из Петербурга, взявшего кредит на заказное убийство жены, отправили в СИЗО

Московский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу Александра Красавица до 10 декабря 2021 года. Мужчину-контролера задержали после передачи «киллеру» 1,5 миллиона рублей за убийство своей бывшей жены.

Красавина подозревают в покушении на убийство (ч. 1 ст. 30 и п. 3 ч. 2 ст. 105 УК РФ), обвинение 54-летнему мужчине пока не предъявляли. Таким образом, до 10 декабря контролер автопарка останется в СИЗО — дальше покажет следствие. Хотя раньше петербуржец вину не признавал, на сегодняшнем заседании раскаялся в содеянном и просил оставить его под подпиской о невыезде или домашним арестом.

Аргументируя свою позицию, Красавин утверждал, что он «простой человек», не рецидивист и будет соблюдать все правила и нормы закона. «Просто так получилось», — объяснил мужчина инцидент с заказным убийством бывшей супруги.

По версии следствия, в период с 20 апреля по 27 сентября сотрудник автопарка №7 «Пассажиравтотранс» Красавин договорился со своим коллегой об убийстве бывшей супруги. Способ лишения жизни заказчик предоставил выбирать киллеру. За исполненное дело контролер пообещал солидный гонорар — 1,5 миллиона рублей, — и сразу же вручил 300 тысяч в качестве аванса.

Петербуржец пообещал передать остаток суммы после исполнения, а также рассказал о местах и датах, благоприятных для совершения преступления с учетом подготовленного алиби. Однако киллер, выслушав «клиента», забрал деньги и пошел в полицию. Дальше правоохранители вместе с «убийцей» и даже гримером тщательно разработали план действий.

Спецоперацию назначили на 11 октября. По договоренности, совершив преступление, киллер должен был отправить Красавину якобы рекламное сообщение о стоматологических услуг, после чего мужчины встречаются и подельник Красавина получает оставшиеся деньги — 1,2 млн рублей. Заказчик, впрочем, оказался не так прост: потребовал в качестве доказательства фотографию мертвой женщины. Тут-то полицейским и понадобилась помощь гримера.

Получив все необходимые доказательства, контролер согласился встретиться в понедельник возле АЗС «Роснефть» на Кубинской улице для передачи денег. В этот момент мужчину и задержали. Какие мотивы вынудили его пойти на такой отчаянный шаг, остается загадкой.

Примечательная подробность заключается в том, что средства рядового сотрудника автопарка не позволяли ему выплатить столь внушительную сумму киллеру — для этого Красавин взял в банке кредит.