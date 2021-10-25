Прощание с режиссером «Особенности национальной охоты» Александром Рогожкиным пройдет на Богословском кладбище

Известный российский кинодеятель Александр Рогожкин ушел из жизни на 73 году жизни 23 октября. Фото: скриншот Instagram "Киностудия Ленфильм"

Известный российский кинодеятель Александр Рогожкин ушел из жизни на 73 году жизни 23 октября. Фото: скриншот Instagram "Киностудия Ленфильм"

Российского режиссера не стало 23 октября. Об этом сообщает сайт «Ленфильма».

Известный российский кинодеятель ушел из жизни на 73 году жизни 23 октября. Сегодня стали известны подробности предстоящего прощания.

«С уходом Александра Владимировича Рогожкина российское кино понесло тяжелую утрату», — говорится на сайте кинокомпании.

Прощание с Александром Рогожкиным состоится 28 октября, в 13:00 на Богословском кладбище. Желающие проводить режиссера в последний путь могут подойти на площадку перед Церковью Иоанна Богослова рядом с кладбищем.

Режиссер известен российскому зрителю по кинолентам «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Среди современных работ: «Блокпост», «Перегон» и «Кукушка». Эти киноработы полюбились зрителям по всему миру, не только в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, закончил свой земной путь известный режиссер, заслуженный артист РФ Александр Рогожкин.