Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин

Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин
российский кинодеятель ушел из жизни вечером 23 октября. О причинах смерти ничего не известно. Фото: скриншот Instagram "Киностудия Ленфильм"

Известный по фильмам «Особенности национальной охоты российский кинодеятель скончался на 73 году жизни. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Сегодня стало известно о смерти 72-летнего российского режиссера Александра Рогожкина. Об этом изданию рассказали в пресс-службе «Ленфильма».

Народный артист, искусствовед, выдающийся российский кинодеятель ушел из жизни вечером 23 октября. О причинах смерти пока ничего не известно.

Александр Рогожкин родился в Ленинграде в 1949 году, за его плечами учеба в Ленинградском государственном университете. Начинал работу в качестве художника на Ленинградском телевидении в 1971 году.

В качестве режиссера снял, полюбившиеся многим зрителям киноленты 1990-х и начала «нулевых» годов: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция «С Новым годом!», а также работал над детективными сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее gazeta.spb.ru писала, идею заработать повторно на своей свадьбе хотят реализовать принц Гарри и Меган Маркл. Они обещали выпустить неопубликованные ранее видео со своими комментариями.

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