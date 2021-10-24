Фото с комментариями. Принц Гарри и Меган Маркл монетизируют свою свадьбу

Прекрасную идею повторно заработать на собственной свадьбе хотят реализовать принц Гарри и Меган Маркл, герцоги Сассекские.

Об этом рассказал эксперт NBC по королевским делам Нил Шон заявил на своем канале на YouTube. Он сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри собираются выпустить ранее не опубликованные свадебные кадры с собственными комментариями.

«Они рассматривают как идею, то, что они сами будут просматривать свои свадебные фотографии на большом экране и комментировать их… Кто-то в Netflix считает, что это действительно неплохая идея… Но всегда неизвестно, настроится ли публика на это», — говорит Нил Шон.

Он уверен, что СМИ подхватят эту идею, и герцогам Сассекским удастся привлечь внимание публики и восстановить пошатнувшуюся популярность.

«Ведь основная идея… заключается в том, что их команда решила оглянуться на время, когда они действительно нравились публике, поделиться воспоминаниями о временах, когда все было немного счастливее, и публика, казалось, любила их. Это очень умный ход…», — заключит королевский эксперт.

Похоже, скоро все события совместной жизни принца и бывшей актрисы станут основой для ее автобиографического фильма. Такой вывод напрашивается сам собой.

Известно, что во время недавнего визита пары в Нью-Йорк большая часть времени была потрачена на съемки эпизодов для нового проекта Netflix. На все официальные встречи и даже благотворительные акции герцоги прибывали в сопровождении съемочной группы и не расставались с микрофонами.

Обозреватели предполагают, что каждый шаг скандальных герцогов будет монетизирован с помощью сериала, который они снимают для стриминговой платформы Netflix.

Такое поведение вызывает раздражение даже среди поклонников Гарри и Меган.

Пока все попытки манипулировать общественным мнением не с помощью реальных достижений, а с помощью королевского прошлого, от которого они с помпой отреклись, не находят отклика ни в Америке, ни на родине принца. Особенно меркантильно такое поведение выглядит на фоне последних блестящих выходов герцогов Кембриджских.