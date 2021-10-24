Фото с комментариями. Принц Гарри и Меган Маркл монетизируют свою свадьбу

Фото с комментариями. Принц Гарри и Меган Маркл монетизируют свою свадьбу
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: www.instagram.com/meghanmarkle_official

Прекрасную идею повторно заработать на собственной свадьбе хотят реализовать принц Гарри и Меган Маркл, герцоги Сассекские.

Об этом рассказал эксперт NBC по королевским делам Нил Шон заявил на своем канале на YouTube. Он сообщил, что Меган Маркл и принц Гарри собираются выпустить ранее не опубликованные свадебные кадры с собственными комментариями.

«Они рассматривают как идею, то, что они сами будут просматривать свои свадебные фотографии на большом экране и комментировать их… Кто-то в Netflix считает, что это действительно неплохая идея… Но всегда неизвестно, настроится ли публика на это», — говорит Нил Шон.

Он уверен, что СМИ подхватят эту идею, и герцогам Сассекским удастся привлечь внимание публики и восстановить пошатнувшуюся популярность.

«Ведь основная идея… заключается в том, что их команда решила оглянуться на время, когда они действительно нравились публике, поделиться воспоминаниями о временах, когда все было немного счастливее, и публика, казалось, любила их. Это очень умный ход…», — заключит королевский эксперт.

Похоже, скоро все события совместной жизни принца и бывшей актрисы станут основой для ее автобиографического фильма. Такой вывод напрашивается сам собой.

Известно, что во время недавнего визита пары в Нью-Йорк большая часть времени была потрачена на съемки эпизодов для нового проекта Netflix. На все официальные встречи и даже благотворительные акции герцоги прибывали в сопровождении съемочной группы и не расставались с микрофонами.

Обозреватели предполагают, что каждый шаг скандальных герцогов будет монетизирован с помощью сериала, который они снимают для стриминговой платформы Netflix.

Такое поведение вызывает раздражение даже среди поклонников Гарри и Меган.

Пока все попытки манипулировать общественным мнением не с помощью реальных достижений, а с помощью королевского прошлого, от которого они с помпой отреклись, не находят отклика ни в Америке, ни на родине принца. Особенно меркантильно такое поведение выглядит на фоне последних блестящих выходов герцогов Кембриджских.

Netflix меган маркл принц гарри свадьба фотографии


 

Новости партнеров
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фото с комментариями. Принц Гарри и Меган Маркл монетизируют свою свадьбу
500-метровая квартира и «Современные психопаты». Что делят Степаненко и Петросян
Низкокалорийный и полезный: диетолог назвала сезонный продукт для похудения
В Калининском районе нашли «резиновую квартиру»
Неужели это подруга? Неизвестные слили интимные снимки Селены Гомес
Астрологи рассказали, когда разным знакам зодиака искать любовь
Преподаватели, врачи, фармацевты и пиарщики уверены, работа — это призвание
В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19