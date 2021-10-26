Прирост доходов в Петербурге в этом году станет самым большим за последние 14 лет

Губернатор Александр Беглов заявил, что по итогам 2021 года городской бюджет получит больше дохода, чем в прошлом году. Этот прирост будет самым большим за последние 14 лет.

Градоначальник рассказал об этом в традиционном радиообращении к петербуржцам, передает телеканал «Санкт-Петербург«.

По словам Беглова, меры поддержки бизнеса позволили преодолеть негативное влияние эпидемии на экономику. Петербург вернулся на траекторию устойчивого развития. Он отметил, что городская экономика стала работать гораздо эффективнее, чем до коронавируса.

Глава города подчеркнул, что сейчас Смольный работает над тем, чтобы поддержать взятый высокий темп.

«В соответствии с поручением президента нами подготовлен законопроект о налоговых льготах для новых резидентов особой экономической зоны. Для организаций конгрессно-выставочной деятельности. А также для пансионатов гостиничного и лечебного типа», — заявил губернатор.

Он добавил, что за год безработица в Северной столице снизилась в четыре раза. Вместе с этим растет и число вакансий. Если на апрель 2020 года их насчитывалось 30 тысяч, то сейчас почти 46 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге доходы городского бюджета за год повысились на 25%.