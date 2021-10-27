Измайловская библиотека вместе с жителями дома решит, что делать со своей дверью

Ремонт или реставрация — судьба двери Измайловской библиотеки, за которую переживают местные жители, решится на общественной дискуссии. Как рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в библиотеке, реставрировать дверь они не имеют права — это нецелевое расходование бюджетных средств, ведь дом — не памятник архитектурного наследия, и дверь, скорее всего, надо будет менять на новую. Однако общественный резонанс оказался сильным, в соцсетях многие петербуржцы возмущены грядущим ремонтом, поэтому сотрудники библиотеки решили встретиться с недовольными и вместе найти выход, который устроил бы всех.

Здание на Измайловском проспекте, д. 18 в Адмиралтейском районе Петербурга появилос в 1911 году. Проектом занимался гражданский инженер Александр Баграков. В разное время здесь располагались мясные лавки, булочная, портерная, часовой, табачный и аптекарский магазины, каретная мастерская, гусачное заведение, строительный магазин. Однако 24 марта 1943 года стало роковым для дома днем. Строение не пережило Великую Отечественную войну, его разрушила упавшая с неба бомба.

Через 9 лет, в 1952, на месте разрушенного здания по проекту архитектора Владимира Потапова был построен новый дом. Постройку возвели в стиле сталинского неоклассицизма, в ней расположилась библиотека «Измайловская», она же им. Скворцова-Степанова.

Дверь, за которую борются неравнодушные горожане, также 50-х годов. Сотрудник Измайловской библиотеки Вера Андраханова объяснила, почему ее придется поменять.

«Мы по закону вынуждены заменить, потому что дом не является памятником архитектурного насоедия, у него нет такого статуса. Когда у него нет такого статуса, мы не имеем права тратить бюджетные деньги на реставрацию, имеем право тратить только на ремонт», — заявили в учреждении.

Дверь прослужила верой и правдой почти 70 лет. По словам работника библиотеки, она стала ветхой, в связи с этим принято решение заменить ее на дверь такой же в точности конфигурации, она в точности будет повторять прежнюю дверь, но будет новая, современная.

При этом в библиотеке отметили, что их волнует дальнейшая судьба двери. В учреждении приняли во внимание жалобы и возмущения соседей.

«Пойти против законов мы не можем, на реставрацию двери у нас нет средств. Для нас это будет нецелевое расходование бюджетных денег. Восстановить старую дверь стоит в разы дороже, чем просто заменить ее. Мы действуем в правовом поле. Однако понимаем, что люди возмущаются, при том что они всех этих нюансов не знают. Поэтому мы инициируем общественную дискуссию по поводу этой двери, чтобы решить, что нам с нею делать», — сообщили в библиотеке.

На собрание было решено созвать непосредственно соседей Измайловской библиотеки.