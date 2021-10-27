Лучше всего перед сном есть арахисовое масло

Лучше всего перед сном есть арахисовое масло. Фото: https://pixabay.com

Лучше всего перед сном есть арахисовое масло. Фото: https://pixabay.com

Американские диетологи считают, что хорошему сну способствует арахисовое масло. Употребление этого продукта насыщает организм полезными жирами и белками. Эксперты ассоциации USDA FoodData Central опубликовали исследование, в котором рассказывается о свойствах арахисового масла.

По мнению исследователей, паста из орехов поможет оставаться сытым в течение долгого времени и целой ночи. Всего в двух ложках арахисовой пасты содержится 7 г белка и 15 полезных жиров. Такой продукт отлично подходит вегетарианцам, чтобы восполнить количество белков и жиров, которые они не получают из мясных продуктов.

Арахис, как считают специалисты, снижает риск заболеваний сердца, так как помогает в борьбе с неудовлетворительным холестерином. Стоит упомянуть о насыщенности ореха минералами, железом, фосфором и магнием. Также в нем присутствет марганец и витамин Е, уровень которого влияет на сон у женщин.

Качество сна помогает улучшить триптофан, который содержится в арахисе.

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