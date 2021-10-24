Низкокалорийный и полезный: диетолог назвала сезонный продукт для похудения

Осень радует нас не только разноцветной листвой на деревьях, но и сезонными плодами – отличными помощниками в борьбе с лишним весом.

В холодное время года намного проще набрать лишний вес: выходить из дома не хочется, люди все больше времени проводят дома и много едят. Нет ничего плохого в том, чтобы порадовать себя вкусненьким, но во всем стоит знать меру. Специалисты полагают, что есть простой способ не отказывать себе в разнообразном питании и при этом худеть – надо всего лишь помнить о полезных и низкокалорийный сезонных продуктах.

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказывает, что в первую очередь желающие снизить вес должны обратить внимание на тыкву. Сейчас как раз сезон – на прилавках российских магазинов тыквы появляются в середине осени. Так что октябрь – отличное время для того, чтобы купить плод и приготовить из него новое блюдо. Чехонина уверена, что тыкву должны есть все, ведь она обогатит рацион.

Диетолог заявил, что плод можно смело добавлять в мясные блюда, каши или выпечку. Как итог: вы попробуете что-то новое, обогатите организм полезными веществами и сохраните фигуру.

Какова польза плода? Ну, во-первых, тыква оказывает положительный эффект на работу органов пищеварения, а во-вторых, содержит в себе суточную норму кремния. Кремний необходим для прочности костей, суставов и связок, объяснила врач в интервью радио Sputnik.

Противопоказаний у тыквы нет – разве что у человека присутствует индивидуальная непереносимость продукта или аллергия на него.

Для того, чтобы выбрать хороший плод, нужно знать несколько хитростей. Врач рекомендует обратить внимание на состояние кожуры – если она повреждена, это может означать, что тыква уже испорчена или скоро будет непригодна для употребления.

Если не знаете, с какого рецепта начать, то предлагаем вам один из самых простых способов приготовления тыквы – запекание. Очистите плод от кожуры, уберите семена и порежьте его на небольшие кусочки. В среднем должно получиться около 700 грамм. После этого приготовьте заправку, состоящую из 30 миллилитров растительного масла, соли, перца, ложки сушенного базилика и четырех зубчиков чеснока. Заливаем тыкву получившейся жидкостью и кладем ее на противень. В духовке тыква при 200 градусов тыква будет выпекаться примерно полчаса. Получившееся угощение можно есть отдельно или использовать как гарнир.

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