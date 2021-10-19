Диетолог назвала самые популярные мифы о молочных продуктах

Терапевт-диетолог Екатерина Бурляева опровергла популярные у людей заблуждения о вреде и пользе молочных продуктов.

Специалист заявила, что мнение о том, что жирные молоко, сыр и творог провоцируют рост уровня холестерина и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, является ошибочным. Шведские ученые развеяли этот миф, доказав, что молочные жиры, наоборот, помогают снизить риск этих болезней и защитить сердце. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Также Бурляева рассказала, что употребление жирных продуктов не влияет на набор веса, хотя многие считают иначе. Она привела в пример данные британского Минздрава, который утверждает, что молочные продукты умеренной жирности помогают избежать развития ожирения.

Кроме того, есть заблуждение, что стакан молока содержит суточную норму кальция. Однако, как отмечает диетолог, это не так — в стакане молока всего 240 мг кальция при суточной дозе 1000 мг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что апельсиновый сок способен снижать воспаление в организме.