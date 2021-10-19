Апельсиновый сок способен снижать воспаление в организме

Американские ученые выявили, что в натуральном апельсиновом соке содержатся вещества, которые снижают воспаление в организме человека.

Результаты исследования опубликовал журнал Advances in Nutrition. Научные сотрудники изучили исследования, в которых участвовали более 600 здоровых взрослых и взрослых, подверженных риску заболеваний, связанных с хроническим воспалением.

В итоге ученым удалось определить, что 100-процентный апельсиновый сок без сахара снижает уровень маркера воспаления интерлейкин 6. Это наблюдается как у здоровых людей, так и у входящих в группы риска.

Способность сока снижать воспаление связали с содержащимися в нем аскорбиновой кислотой и флавоноидами — соединениями, влияющими на окислительную и воспалительную системы организма.

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